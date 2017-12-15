Совет ректоров Москвы поспособствует развитию предпрофессионального образования

24 января Москва приняла на своей площадке расширенное заседание президиума совета ректоров столичных и подмосковных ВУЗов. В его рамках широкое обсуждение получило развитие предпрофессионального образования школьников главного города нашей страны.

Отмечается, что в текущему году ему будет уделяться повышенное внимание. Как заявила замруководителя московского Департамента образования Татьяна Васильева, школьники будут лучше подготовлены к освоению программ профессионального обучения благодаря развитию проекта предпрофессионального образования (в том числе проекта «Московский предуниверсарий»). В то же время глава Департамента Исаак Калина выступил с призывом к ректорам, чтобы они присоединились к проработке предложений по развитию предпрофессионального образования. Об этом пишет портал «Школа большого города».

Интересно, что в рамках заседания Исаак Калина высказался в поддержку инициативы ректора НИУ ВШЭ Ярослава Кузьминова, предложившего рассмотреть возможность повышения мотивационной эффективности награды за успешную сдачу предпрофессионального экзамена. Управленец напомнил, что эта идея ранее была одобрена президентом Владимиром Путиным, пообещавшим обсудить вопрос на уровне министерства.