Женщины полицейские в Британии теперь могут раздеться и поплакать

В английском графстве Ноттингемшир, для женщин полицейских переживающих период менопаузы создали специальные условия. Так, в отдельных комнатах они смогут поплакать, отдохнуть, поболтать с коллегами.

Для более гладкого прохождения такого эмоционального периода женской половине полицейских будут доступны более частые перерывы, а также свободное пользование душем и вентиляторами. Во вреям менопаузы, женщина склонна к более обильному потоотделению ,для борьбы с такими неудобствами, полисвумен смогут снять с себя лишнюю одежду и их обязаны посадить на проветриваемое место. Также в этот период, женщина может приходить на работу чуть позже и отказываться от рискованных заданий. Среди социума, есть как приверженцы нововведения, так и те, кто его не понимает. Однако управление полиции в графстве вынуждено было пойти на такие меры, так как часто женщины в период менопаузы покидали свои рабочие места, не в состоянии справиться с нахлынувшими эмоциями.