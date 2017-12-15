В МИОО были организованы виртуальные образовательные путешествия для учителей и школьников

Главы пензенских образовательных учреждений посетили МИОО, в котором им были показаны виртуальные образовательные путешествия для учителей и школьников VR – 360. Среди них следующие вояжи: экологический, полет в космос, по адресам серебряного века. Помимо этого гостям МИОО продемонстрировали использование образовательного видео в формате 360 на уроках в школах столицы РФ в работе с Московской электронной школой.

Им была предоставлена возможность скачать образовательные программы, после чего гости рассказали, что намерены применять эти технологические достижения в своих образовательных организациях. Об этом рассказывает портал «Школа большого города».

Комментируя новость, глава московского Департамента образования Исаак Калина отметил, что не боится того что региональное образование по качеству нагонит столичное, ведь педагоги активно едут учиться в Москву. По словам управленца, в ней образование развивается высокими темпами, и город постарается сохранить за собой лидерство в этом сегменте, потому что это является обязанностью столицы.