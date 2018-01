Фестиваль независимого кино «Сандэнс» объявил своих лауреатов

Фестиваль независимого кино «Сандэнс», который ежегодно проходит с 1985 года в США, объявил своих лауреатов.

Лучшим американским драматическим фильмом признали «Неправильное воспитание Кэмерон Пост» (The Miseducation of Cameron Post) режиссером которого выступил Дезире Акхаван. Среди документальных фильмов первенство получил «Кайлаш» (Kailash) от Дерека Донина. В этой картине рассказывается о лауреате нобелевской премии, который объявляет войну детскому рабству. В драматическом конкурсе лучшей признали картину Сары Коланджело «Воспитатель из детского сада» (The Kindergarten Teacher). Жюри выделило свой специальный приз фильмам: «Монстры и мужчины» (Monsters and Men) и «Я думаю, теперь мы одни» (I Think We're Alone Now) и отдельному актеру Бенджамину Дики за актерство в «Блэйз».

Не только участникам кинофестивалей выдают премии. Американский композитор Рэнди Ньюман получил премию Грэмми за лучшую аранжировку песни "Путин" (Putin).