Растяжки сделали мать двоих детей популярной в Instagram

28-летняя жительница американского штата Мичиган приобрела известность после размещения фотографий в Сети своего живота с растяжками. Лиза Уилсон не стесняясь показывает свой живот, который после двух беременностей весь в растяжках.

Тем самым подбадривая всех женщин, которые стыдятся своих фигур после родов. Лиза – мать двоих малышек и ничего не видит зазорного показывать всем свои обнаженные фото. К самым популярным относят, где малышки целуют живот мамы. Девушка вполне уверенна в себе и в своей красоте. Поначалу, Лизе было стыдно показывать фигуру, но спустя некоторое время она придумала, что живот выглядит сексуальным и начала выкладывать фотографии в интернет. Лиза не понимает, почему мамы после рождения деток стыдятся своих фигур и не показывают их всем.

В это время Анохина, бывшая супруга рэпера Гуфа, демонстрирует свою фигуру после родов, которая выглядит как модель. Главное правильно питаться во время беременности и пользоваться кремами для эластичности кожи.