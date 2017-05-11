Детей Камчатки научили принимать гостей

Петропавловская детская библиотека 28 января организовала семейное собрание, которое посвятили гостеприимству. Об этом проинформировали местные СМИ.

Для всех собравшихся показали фрагменты детских фильмов и зачитали отрывки из книг, про то, как нужно быть воспитанными гостями и гостеприимными хозяевами. Всем гостям вечера рассказали, как принимать гостей, как правильно наносить визит, как подбирать одежду и подарки для различных мероприятий, как вести себя за столом. Чтобы закрепить знания, всем желающим предложили выбрать подарок по случаю, представиться, показать умение выхода из неловкой ситуации и сделать комплимент.

Также представили серию книг по этикету.