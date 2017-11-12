Казанская лестница в Ростове реконструирована

Одно из достопримечательностей Ростова – Казанская лестница, реконструирована.

Усилиями рабочих была выложена новая плитка, отремонтировано и облицовано гранитом лестничные парапеты, смонтированы электросети и выполнено заземление. Для людей с ограниченными возможностями сделали 4 платформенных подъемника. Во время того, как занимались реконструкцией лестницы, сделали и капитальный ремонт дома, возраст которого перевалил далеко за 100 лет. Лестница и фасад этого дома вплотную прилегают друг к другу.

Впервые, про Казанскую лестницу было упомянуто еще в 18 веке. Свое название лестница приобрела из-за близ лежащего переулка, который до 1918 года носил название Казанский, а сейчас Газетный.