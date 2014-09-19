Китайцы фанатеют от флэшмоба Karma is a bitch

Мозги китайцев не перестают работать ни днем, ни ночью. Это касается всех индустрий. Начиная от робототехники и заканчивая индустрией красоты. Новый флэшмоб Karma is a bitch – прямое тому подтверждение. Участники флэшмоба показывают чудеса перевоплощения с помощью современной косметики.

Молодые люди показывают, насколько они могут изменить свою внешность, используя современную косметику. Для куража на заднем фоне играет драйвовая музыка. Выражение Karma is a bitch каждый день набирает все больше оборотов. Ежедневно китайская молодежь демонстрирует чудеса перевоплощения с помощью мейкапа и редактора видео.

Все очень просто. Изначально человек предстает и снимает себя не в совсем приглядном виде. Потом используя полотенце или ткань, для антуража, взмахивает им и кричит Karma is a bitch. Далее перед камерой появляется уже абсолютно другой человек.

Монтирование и добавление эффектов для видео можно сделать с помощью приложения Dou Yin.