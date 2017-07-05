Мужчина из Воронежа слепил забавную собаку из снега

Местный житель из Воронежа оказался звездой социальных сетей. Так, гражданин смог изготовить из снежной кучи весьма забавную фигуру собаки, сообщили СМИ.

Городские просторы Воронежа разнообразила новая скульптура, которая была сделана полностью из снега. Отмечается, что «снежное чудо» никоим образом не уступает иным шедеврам местной архитектуры. Городские жители остались довольными тем, что новое творение человеческих рук можно посмотреть из окон своих домов. Мужчина, которому удалось воплотить своими руками в жизнь свою идею, пожинает плоды популярности.

Статью о снежной собаке напечатал один из городских порталов города. Пользователи сети, выразившие свое мнение под публикацией, заявили, что неплохо будет создать еще ряд нескольких интересных скульптур, которые могли бы стать экспонатами большой городской выставки.