Спустя несколько лет изучений праха мумии, которую нашли в церкви Базеля в 1975 году, научные сотрудники смогли идентифицировать родство находки. Глава МИД Британии Борис Джонсон оказался прямым потомком мумии по материнской линии.

Захоронение женщины нашли прямо напротив алтаря. В теле найдена ртуть, с помощью которой лекари 15-19 веков, лечили сифилис. Благодаря ртути в организме органические ткани тела смогли сохраниться. Тело ранее находили в 1843 году, что поспособствовало быстрому установлению личности. Так, женщина вполне вероятно могла иметь отношение к семье Бишофф, в то время популярной в Базеле. Благодаря современным технологиям у исследователей получилось заполучить ДНК из большого пальца ноги, а другие исследователи сравнили с образцом живых Бишофф, в результате чего выявили вероятность родства мумии и ныне живущего потомка Бишофф на 99,8%. Мумию при жизни звали Анна Катарина Бишофф, которая родилась в Базеле годы жизни 1719-1787 году. Она родила семерых детей. Глава МИД, пока не дает никаких комментариев по вновь открывшимся фактам его гениологического дерева. От него были заяваление о том, что он принадлежит к знатному роду фон Пфеффелей.