Юрий Лоза положительно отозвался о творчестве Элтона Джона

Сэр Элтон Джон – это замечательный пример долголетия творческого пути. Российским зрителям повезло самолично лицезреть и слышать мировой талант в живую. Именно так считает Юрий Лоза.

Элтон Джон решил заканчивать свою карьеру музыканта, и последнее его мировое турне пройдет осенью. Его творческий путь начался порядка 50 лет назад. Со слов Юрия Лозы, такое впечатление складывается, что на сцене он был всегда. Он побывал во многих странах по несколько раз, но время неумолимо бежит и вносит свои коррективы. Все когда-нибудь заканчивается. Так и творческий путь музыканта также подходит к своему логическому завершению. С него надо брать пример. За полвека творческой деятельности было распродано порядка 300 млн пластинок в британский топ 40 вошли 52 композиции. Он находится на 49-й позиции среди величайших исполнителей в журнале Rolling Stone. Его сингл - Candle in the Wind 1997 года – распродался в порядка 38 миллионном экземпляре.