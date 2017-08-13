Театр Северной Осетии покажет "Дон Жуана" Мольера

В Северной Осетии на сцене государственного Дигорского драм театра покажут спектакль французского режиссера Маратра по пьесе Мольера "Дон Жуан". Разработкой костюмов для актеров занимался швейцарский дизайнер. В работе над спектаклем участвовали Дигорский и Мариинский театр. Язык выбрали осетинский с дигорским диалектом.

Ранее практика постановки на сцене пьесы на диагорском диалекте осетинского языка уже была, в 2015 году. 19 января французский режиссер поставил "Двенадцатой ночью" по пьесе Шекспира, после удачной постановки, он решил повторить "Дон Жуана". За такую постановку выступила художественный руководитель Дигорского театра Лариса Гергиева. Показ спектакля состоится 26 и 27 января в Национальном государственном театре оперы и балета Северной Осетии - площадке филиала Мариинского театра. Для всех, кто не знаком с осетинским языком, будут выдаваться наушники, где звучит синхронный перевод пьесы.