Сеть покорило видео, как жена избивает мужа перед съёмками передачи "Семейные дела"

Накануне Сеть покорил видеоролик, в котором автор доказал сценические постановки в передаче «Семейные дела». Перед съёмками женщина набросилась на своего неверного мужа, избила его, а он в свою очередь судье назвал другую причину появления травм на лице.

Автор видеоролика акцентировал внимание на том, что присутствовал лично на съёмках передачи «Семейные дела». Перед тем, как ответчик выступил перед судьёй, он встретился со своей супругой.

Женщина в свою очередь обвиняла его в неверности, за что и начала избивать сумкой. На лице появились ссадины, а сам мужчина судье рассказал, что просто споткнулся перед съёмками. Автор видеоролика уточнил, что именно так и обманывают зрителей передачи «Семейные дела».