Рокер Джек Уайт запретит смартфоны на своих выступлениях

Экс-фронтмен рок-группы The White Stripes запретил своим зрителям использовать свои гаджеты во время его выступлений, сообщают СМИ.

Как сообщили корреспонденты, музыканты подобным образом пытаются донести поклонникам, что если они хоть немного смогут оторваться от использования своих смартфонов, то получат уникальную возможность насладиться общей любовью к музыке.

Подчеркивается, что на концертах группы будет категорически запрещено использование всех девайсов, которые могут осуществлять запись фото, видео, а также аудио.

Перед тем, как зайти в зал, зрители будут вынуждены отдать свои гаджеты для стартапа Yondr, которые возможно будет открыть только при помощи прибора, которые расположат на выходе из зала.