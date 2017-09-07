Минобрнауки порадовало студентов стикерами с Ольгой Васильевой

Работники федерального министерства образования, решили креативным образом поздравить студентов с их профессиональным праздником, решив изобразить в виде стикеров их непосредственного начальника Ольгу Васильеву.

Набор оригинальных картинок был опубликован в популярном мессенджере Telegram, где Васильева была показана в различных образах.

Отметим, что в пресс-центре Минобрнауки заявили, что работники подготовили оригинальные стикеры без сторонней помощи. Порядка десяти фото с Ольгой Васильевой были присвоены разнообразные символы эмодзи, которые в свою очередь отображают конкретную эмоцию, так же каждое фото содержит свою подпись.

Также представители ведомства, подчеркнули, что они рассчитывают на то, что подобная акция сможет дополнительно привлечь новых подписчиков на официальный канал, который принадлежит министерству в данном мессенджере, в котором публикуется информация о их деятельности.