Мужской конкурс красоты пройдет в Подмосковье 8 Марта

К Международному женскому дню все подмосковные мужчины в городе Озёры сделают подарок для своих женщин. Они устроят настоящий конкурс красоты, где будут показывать свои модельные таланты.

Сейчас, пока проводится отбор на участие в конкурсе. Первый этап отбора уже позади. Второй запланирован на 28 января. Участники должны будут продемонстрировать свои спортивные таланты, танцевальные, раскрыть свой творческий потенциал и показать искусство дефиле. Помимо этого, они должны будут презентовать видеоработу, где расскажут вкратце о себе, о своих достоинствах. В состав жюри будут входить профессионалы кинематографа: режиссеры, продюсеры и представители прессы. Для выполнения танцевальных па для участников пригласят настоящих хореографов. В конце января, в Подмосковье пройдет еще один конкурс, только интеллектуальный. Для подтверждения статуса самого умного, командам следует ответить на 700 вопросов. Команды будут состоят не только из российских граждан, но и жителей других стран. Всего команда должна составлять 10 человек.