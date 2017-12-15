Исаак Калина: родительские собрания должны налаживать отношения между родителями и школой

Во время прямого эфира Московского образовательного телеканала много говорилось о родительских собраниях в столичных школах. В его рамках слово взял руководитель Департамента образования города Москвы Исаак Калина. Об этом информирует портал «Вести образования».

По словам чиновника, подобного рода мероприятия должны служить инструментом налаживания конструктивного взаимодействия между родителями и школой. Последняя должна понимать, что это — не площадка для огульной критики учащихся. Если существуют конкретные претензии к тому или иному ребенку, то их лучше донести до родителей в персональном и тактичном порядке.

Исаак Калина считает, что родительские собрания должны способствовать повышению уважения и доверия мам, пап, бабушек и дедушек к ученикам, к тому, чем они занимаются в школе. К сожалению, сейчас многие школы используют такие мероприятия именно для критики, а не для рассказа об образовательном процессе или достижениях детишек.