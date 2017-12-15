Взрослые москвичи поведают об истории столичных районов школьникам

Глава Департамента образования столицы Исаак Калина во время прямого эфира на Московском образовательном канале высказался о возможности использования знаний и личных впечатлений взрослых москвичей об истории московских районов для проведения школьных уроков, пишет ИА Национальные интересы.

По мнению чиновника, современные дети сегодня больше знакомы с историей чужих стран, и очень мало знают о той местности, в которой они проживают или учатся. Калина предположила, что уникальные знания старожилов могли бы принести большую пользу при проведении уроков об истории московских районов. «Это могут стать занятия по степени интереса превосходящие все, что мы имеем», – выразил он уверенность.

Также Калина заявил, что историю необходимо изучать «от близкого к общему», знакомясь в первую очередь с историей хорошо знакомого района, города, страны и только потом – мира.

В настоящее время московские школьники могут улучшить свои знания по истории и с помощью разнообразных тематических олимпиад, в частности «Музеи. Парки. Усадьбы» и «История и культура храмов столицы».