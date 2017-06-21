Рэпер из Йошкар-Олы свой первый клип посвятил маме

Житель города Йошкар-Ола, популярный рэп-исполнитель Артём Доброхотов, больше известный как ENJOY, впервые выпустил в свет свой клип. Песня была посвящена маме.

Название он выбрал соответствующее. Свой первый клип молодой человек показал 20 января. Но тем не менее, заинтересованность его композицией была велика. Многие даже положительно отозвались о таланте молодого исполнителя.

В 14 лет Артем начал интересоваться музыкой. В 17 – он уже писал ее. Сейчас у него за плечами больше года постоянной музыкальной практики. Артем всегда хотел написать песню, посвященную маме. Так как без ее поддержки и воспитания парень никогда не смог бы стать тем, кем он является сейчас. Этот клип, это как подарок для родительнице Артема. Молодой человек и в дальнейшем будет развивать свои творческие способности, только скорее всего будет чуть другой формат.