Метание елок и метлохокей - вот главные атрибуты праздника снега в Петрозаводске

Ежегодно в городах России проходит Всероссийский день снега. Делается он прежде всего как напоминание о здоровом образе жизни и того, что спорт это важно и нужно. В этот раз в Петрозаводске решили использовать новые виды спорта: метание елок и метлохокей.

В разных местах города прошли соревнования по традиционным видам спорта и другие увесилительные мероприятия. Официальное начало праздника состоялось в 11 утра. Жители города, кто пришел покататься на лыжах, неосознанно стали участниками зимнего праздника. Остальные приходили сюда, зная что их ждет метание елками и игра в хоккей щетками. Для гостей были предложены разрисовки зимних скульптур, игры в волейбол, проход по тропе загадок. При входе для всех участников были подготовлены карточки с названиями станций. Для получения приза следовало пройти четыре из пяти станций, где судьи ставят отметки. Все участники были настолько активными, что нужно было всех отметить праздничными подарками. Те, кто подмерз, могли выпить горячий чай или просто погреться около огня. Ассоциацией лыжных видов спорта России был организован Международный день снега.