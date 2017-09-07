Студент в Краснодаре повесил на окно сверкающий фаллос

Краснодарский студент решил по своему проявить творческие способности и поделиться ими с окружающими. На окне собственной комнаты в общежитии, с помощью гирлянды, он выложил сверкающий фаллос..

Студент третьего курса журфака в канун Нового Года решил поднять всем настроение. Он выложил на своем окне в общежитии мужские гениталии. В светлое время суток никто не видел шедевр, шторы всегда прикрыты, а свет от лампочек все равно не будет виден. Но при наступлении темного времени суток творчество 22-летнего студента могли узреть из далека. Благодаря хаотичному движению лампочек складывалось впечатление, что рисунок на стекле двигался. Всем было весело пока фотографию не увидел ректор института. После нескольких лет проживания в общежитии студент был наказан ректором изгнанием.