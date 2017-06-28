Блогер Дмитрий Ларин раскритиковал передачу "На самом деле" с Дианой Шурыгиной

Видеоблогер Дмитрий Ларин записал обзор на передачу «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым, в рамках которой Диана Шурыгина встретилась с вторым парнем, который 1 апреля 2016 года домогался девушки. Ларин в результате жёстко раскритиковал телеведущего и назвал неправильными задаваемые вопросы в адрес пришедших на детектор лжи.

В 2017 году блогер Николай Соболев также пытался получить хайп на теме о Диане Шурыгиной, и у него тогда аудитория выросла в 1,5 раза. Дмитрий Ларин в свою очередь в начале ролика подчеркнул, что не хочет быть как Соболев, а просто сделал аргументированный обзор. Ролик настолько затянулся, что потребовалась вторая часть, которую блогер опубликовал уже на другом видеохостинге. Видео менее чем за сутки собрало свыше 500 тысяч просмотров.

В обзоре Ларин акцентировал внимание на том, что у Шурыгиной контракт с «Первым каналом» и поэтому к неё относились так любезно, всячески обвиняя Сергея Семёнова, который был в эфире «России 1». Ларин призвал Шепелева не делать громкие заявления в адрес изнасилованной и виновника, которого отпустили по УДО. Так, в частности, блогеру не понравилось, когда телеведущий сравнивал приветствие Семёнова как героя и что 1 год в тюрьме - это слишком мало.