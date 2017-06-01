Сеть покорило видео с китайцем, демонстрирующим фокусы

В видеохостинге YouTube недавно появилось видео, в котором китаец покорил сердца американцев своими фокусами. Юноша виртуозно перемещал четыре монеты, а потом превратил их в лепестки роз.

На данный момент ролик просмотрели уже свыше 150 тысяч человек. На кадрах можно заметить, что китаец пришёл принять участие в передаче «Америка имеет таланты». Продемонстрировав свои навыки магии, он стал большим любимчиком публики. Судьи встали и начали хвалить китайца после его номера. Всё дело в том, что он смог незаметно перемещать четыре монеты по специальному столу, а потом превратил их в лепестки роз.

Ролик попал в раздел «тренды» YouTube, но зрители называют это накруткой и не верят в правдивость показанного китайцем фокуса. Стоит также отметить, что 56% зрителей поставили отметку «не нравится» под роликом, и поэтому фрагмент из американской передачи может вскоре исчезнуть с трендом видеохостинга.