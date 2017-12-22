Школьники Москвы принесли сборной России 19 медалей на международных олимпиадах в 2017 г.

Глава Департамента образования г. Москва Исаак Калина в четверг, 18 января поделился информацией о высоких результатах столичных школьников на международных олимпиадах, которые они продемонстрировали в минувшем году. Оказывается, они завоевали 19 медалей разного достоинства. Об этом сообщает Информационный Центр Правительства Москвы.

Исаак Калина акцентировал внимание на росте результатов столичных школьников и посетовал на то, что правила не разрешают выставить на соревнования команду Москвы. Поэтому они вынуждены бороться за попадание в сборную России, которая не может состоять только из столичных учеников. Последним это, впрочем, не мешает. Так, в прошлом году московские школьники принесли сборной России 19 медалей из 38, которые она завоевала.

Напомним, что уже два года подряд призеры международных олимпиад получают премии, согласно решению столичного градоначальника Сергея Собянина. Обладатели «золота» могут рассчитывать на 1 млн. рублей, «серебра» — 500 тыс. рублей, «бронзы» — 250 тыс. рублей.