Борис Ельцин–младший расстался с племянницей Олега Ефремова, спустя полгода отношений

Спустя полгода бурных отношений, роман Ольги Ефремовой и Бориса Ельцина–младшего подошел к концу. Внук бывшего президента России снова одинок. Его экс-пассия Ольга Ефремова, племянница Олега Ефремова, вернулась к своему мужу в Италию.

В интернете, подписчики Ольги, очень рады снова увидеть всю семью вместе. Все романы 36-летнего холостяка и не перечислишь. В список его женщин входили актрисы, модели, столичные дивы. Единственной неизменной спутницей на протяжении всей его жизни была и остается сводная сестра Маша. С ней он провел этот Новый Год на Карибских островах и именно с ней, все чаще появляются фотографии в микроблоге бизнесмена. Брат ласково называет сестренку - Марфушей.