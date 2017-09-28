"Разрыв с Потапом или ужасный купальник": Каменских шокировала поклонников полнотой

Пользователи соцсетей заметили, что известная певица Настя Каменских существенно поправилась после разрыва с Потапом. Тем не менее, некоторые уверены, что дело просто в большом купальнике на фото.

Певица сейчас нежится под солнцем Майами. Она делится со всеми пользователями сети своими фотографиями, однако не каждую фотографию оценили по достоинству. Например, фотография в купальнике вызвала настоящий ажиотаж. Некоторые посчитали фигуру Каменских несколько располневшей, хотя певица и сидела на изнурительных диетах и не выходила из спортзала, но результат на лицо. Многие высказались о неудачной моедли купальника, но все же всеобщая любовь к Каменских победила, ведь поклонники заметили и назвали ее формы пышными и сочными, что у нее идеальная фигура, а не как у многих анорексичек в сети. При этом фото набрало порядка 130 000 лайков. Настя Каменских и Потап с недавних пор занимаются сольной карьерой, но это ни в коем случае не прерывает их отношения вообще, так как одна из песен для Насти написана именно Алексеем Потаповым.