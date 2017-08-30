Московские родители для своих детей сами смогут составлять график каникул

Школьные референдумы планируются проводить с весны этого года. Они понадобятся для выяснения наболевших вопросов в образовательной системе. В том числе вопросах о каникулах школьников.

Во время голосования будет поднят вопрос о каникулах, внешенм виде школьников, оптимального времени начала занятий и какой второй иностранный язык выбрать для обучения. На такие наболевшие вопросы уже не раз хотели услышать ответы родители на встречах в школах. Так как школьное голосование планируют провести в день выборов главы государства, то ожидают и максимальную явку на это мероприятие. Как считают депутаты, такие мероприятия влияют на развитие социума, и родители и ученики принимают непосредственное участие в решение горячих вопросов сферы образования. Допустимый возраст для школьников, в принятии участия в голосовании – от 14 лет. Для родителей нет ограничений.