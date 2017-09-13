Бывший участник "Фабрики звезд" требует блокировки YouTube

Российский актер театра и кино, режиссер, певец, экс-участник шоу "Фабрика звезд-7" и группы БиС Дмитрий Бикбаев требует блокировки Youtube, так как он удалил видеоканал блогера.

По мнению Бикбаева, американский сервер сделал это абсолютно неправомерно и с нарушением российского законодательства. В защиту своего канала, он обратился в Роскомнадзор, для выяснения обстоятельств случившегося. Дима считает, что удаление канала – это прежде всего ограничение в свободе слова и мысли, это определенное ограничение в занятии творчеством, а также пресечение права на поиск и трансляцию информации законным путем. Сроки рассмотрения заявления варьируются в пределах месяца с 16 января по 15 февраля. 10 января произошла блокировка не только канала Бикбаева, но и еще порядка 200 каналов, которые работали в русскоязычном сегменте. Что и послужило блокировке, по мнению Бикбаева. Его канал работал порядка трех месяцев и успел показать 85 выпусков.