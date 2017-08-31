Голая Сати Казанова взволновала весь Instagram

Экс–участница проекта Фабрика Сати Казанова волнует не только своими песнями, но и откровенными снимками, которые она недавно разместила в Instagram.

Модель лежит абсолютно голая в воде красного цвета, которые еле прикрывают ее нагую верхнюю часть три красные розы. Такой сначала увидела Сати Казанову фотограф Диана Авхадиева, а уже потом все пользователи сети. Девушке очень понравилась фотография. Комментируя, она сделала акцент на том, что вода, это мощный и отличный проводник энергии, она живая и может даже трансформироваться и меняться, в зависимости от обстоятельств. Тем более учеными доказано, что вода как пленка - записывает все. Поэтому певица, перед тем как пить воду всегда молится. Многие пришли в восторг от такого образа певицы. А некоторые не забыли напомнить, что она замужем и такого рода фотосессии не приемлемы для ее статуса.