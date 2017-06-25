Новый образ Бузовой раскритиковали фанаты

Экс-участница реалити-шоу "Дом-2" занялась карьерой певицы. Она выпустила уже несколько композиций и сняла клипы к ним. В самом последнем из них Ольга Бузова предстала во всем черном и чуть-чуть полуобнаженной, за что и подверглась критике в интернете.

Так, на своей страничке в Instagram, она опубликовала несколько слов из новой песни, а также добавила интригующую фотографию в колготках в крупную сетку, лифчике и высоких каблуках. Прокомментировав ее: "Я хочу знать, какой ты на вкус". Пользователи отреагировали на такие действия звезды негативно, раскритиковав в пух и прах наряд Бузовой, сравнив ее с девушкой с улицы красных фонарей и отметили плагиат в ее композициях.