Фотограф из США «родила» кота ради оригинальных снимков. Итоги совместной фотосессии девушка опубликовала в странице в Facebook.

Идея для оригинальной фотосессии пришла в голову жительнице Соединенных Штатов спонтанно. Девушка давно мечтала завести в своем доме пушистого животного. Выбор пал на кота. Приглянувшегося ей питомца американка забрала 10 января и в этот же день прошли съемки.

Девушка позвала с профессиональной аппаратурой свою подругу-фотографа. Жительница США решила отметить волнующее событие в своей жизни особым способом и стала изображать вместе со своим супругом, что кот появился в квартире путем «родов». Молодые люди поэтапно снимали весь процесс «родов кота» на камеру. Затем пушистый комочек тщательно запеленали как новорожденного ребенка и уложили спать.

Вдохновленные снимки набрали приличную популярность в социальной сети Facebook, где спустя некоторое время и оказались. Ими к настоящему моменту поделились почти сто тысяч пользователей.