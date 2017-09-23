В Австралии девушка из эскорта рассказала о своем доходе

В Австралии девушка из эскорт-услуг рассказала о своем уровне дохода. 23-летняя «элитка» может заработать на роскошный автомобиль и дом.

Представители СМИ Австралии смогли расспросить девушку, которая уже два года занимается предоставлением для мужчин эскорт-услуг. 23-летняя девушка сообщила, что о своей профессии не распространяется и тщательно скрывает от родственников сей факт. Однако ее доход сильно превышает средние показатели по стране.

Таких, как она принято называть «элитками». Они могут появляться в сопровождении с крупными бизнесменами и не всегда такие встречи заканчиваются интимной близостью. Необходимо лишь выглядеть сногсшибательно. Девушка берет за свои услуги 5 тысяч австралийский долларов в час. Это примерно равно 222 тысячам рублей. Она заявляет, что с легкостью может заработать в неделю до 25 тысяч местных долларов.

Предприимчивая австралийка смогла за эти вознаграждения купить себе престижный автомобиль, хороший особняк и тратит «космические» суммы на красочные наряды, косметику и салоны красоты.