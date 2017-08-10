В Австралии назвали имя самой сексуальной дальнобойщицы в мире. Ею стала 26-летняя местная жительница Блейз Уильямсиз.

В Австралии удивляются уникальному опыту 26-летней привлекательной девушки. Она выбрала нелегкую мужскую профессию по перевозке грузов на большие расстояния. Журналисты и коллеги по работе признали ее самой сексуальной дальнобойщицей в мире. Сама Блейз Уильямсиз не только водит огромные грузовики, но и успевает сниматься в различных глянцевых журналах. Однако сама австралийка считает модельные фотосессии только временным развлечением. Основной упор она делает на прежнюю профессию.

Уильямсиз рассказала, что выросла в семье, где процветал бизнес автомоек. Затем девушка решила получить водительские права всех категорий и довольно скоро оказалась за рулем дальнобойных фур.

Несмотря на довольно большой опыт работы, мужчины пока с недоверием относятся к ней, однако после получения неофициального звания самой сексуальной дальнобойщицы, интерес может проснуться даже у закоренелых скептиков в профессии.