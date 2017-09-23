Жительница Воронежа рассказала о предложении стать содержанкой

Пользовательница интернет сети из Воронежа рассказала всем о сделанном ей недавно предложении. Ее мужчина проявил желание содержать ее.

Таким радостным событием в ее жизни она рассказала через сообщество "Подслушано Воронеж". Девушка ничего не видит в данном предложении зазорного. Такое предложение поступило молодой особе от друга по переписке. Якобы, он будет содержать ее, а она просто дарить ему свое общение. Будущая содержанка рассказывает, что слова о желании обладать ею, она слышала много раз, но вот именно финансовое обеспечение ей никто еще не предлагал. Воронежская содержанка рассказала о положительных эмоциях ,полученных от предложения, только находится в замешательстве, согласиться или отказаться. Пользователи высказали свое мнение по этому поводу. Некоторые сказали чтобы она не тратила время на нелюбимого человека, а то потом пожалеет. Другие выразили поддержку в таком поступке.