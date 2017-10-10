Столица России заняла второе место в мире по количеству сделанных туристами фото

Москва становится все популярнее среди туристов всего мира. Федеральное агентство новостей приводит следующие данные: в 2017 году столицу посетил 21 млн человек, принеся в бюджет благодаря туристическому бизнесу 90 млрд. рублей. Это в три раза больше, чем в прошлые периоды. Как сообщает Владимир Ефимов, руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы, в 2018 году ожидается еще больший наплыв благодаря ЧМ по футболу. По его словам, именно работа по созданию ярких мероприятий, а также постоянное развитие инфраструктуры и создание удобных и комфортных зон отдыха привлекает в столицу путешественников. «До 2013 года в столицу ездили в основном с деловыми визитами, сейчас едут и за впечатлениями», - говорит Ефимов.

Его слова подтверждают рейтинги. Так, недавно Instagram подсчитал гео-метки, поставленные на фото пользователями со всего мира и сделал выводы: самым фотографируемым городом в 2017 году стал Нью-Йорк, сразу после него идет Москва, Лондон – на третьем месте. Большое количество фотографий в городах-лидерах обеспечивается во многом благодаря туристам, которые хотят запечатлеть моменты своих путешествий.