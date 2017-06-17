В Краснодаре девушка оголилась перед администрацией города

В Краснодаре девушка вышла на балкон, окна которого выходят на здание администрации Краснодара, показав свою грудь. Вторая девушка всё происходящее снимала на видео.

Ролик мгновенно стал набирать популярность в Сети. Всего за пару часов после публикации девушки собрали 50 тысяч просмотров. Одна из участниц инцидента просто решила создать прямую трансляцию в Instagram, после чего видео стало распространяться в социальных сетях. В сообществе «Жесть Краснодара» горожане выразили своё недовольство по поводу произошедшего.

Мужскую половину смутило, что грудь девушки увидела только администрация Краснодара, а женщины в свою очередь настояли на аресте хулиганок. Заметили ли в горсовете пикантные части молодой девушки на данный момент неизвестно.