В Новосибирске открыли первое пёсокафе в России

В Новосибирске 10 января открыли первое пёсокафе России. Оригинальное заведение работает пока в тестовом режиме.

В России в последнее время все чаще стали появляться кафе, где можно без проблем прийти и пообщаться с представителями семейства кошачьих. Примерно такой же формат заведения, но только с собаками, открылся сегодня в Новосибирске.

Разработчики концепции рассказали о новых преимуществах пёсокафе. Там ждут всегда в хорошем настроении очаровательные четвероногие друзья. Их можно погладить, сфотографировать, а они подарят посетителям свою долю эмоций.

В настоящее время нестандартное кафе работает в тестовом режиме и в него можно прийти абсолютно бесплатно. Примерно через неделю владельцы намерены изменить условия. Будет введена почасовая оплата. Первый час стоит двести рублей, а дальше – больше.

Отмечается, что в пёсокафе обитают четыре домашних питомца. Помимо непосредственного общения с животными, можно выпить просто чаю в приятной компании.