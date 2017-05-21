Тверк из Новосибирска на песню Beyonce покорил Сеть

Тверк из Новосибирска на песню американкой певицы Beyonce покорил Сеть. Сексуальный танец представил коллектив Fraules.

В канун Нового года на просторах всемирной путины появился очередной откровенный ролик от танцевальной женской команды из Новосибирска. Девушки станцевали зажигательный танец в стиле тверк, когда главным элементом являются эротичные движения ягодицами. В видеоклипе, снятом на композицию певицы из США Beyonce, участницы танцевальной группы продемонстрировали свой талант в ярких обтягивающих костюмах.

Сексуальный тверк вновь активно набирает обороты на видеохостинге Youtube. За первые сутки просмотры перевалили отметку в 150 тысяч. Остальные откровенные ролики сибирских Fraules набирают не меньшую популярность. Особо пристально за девушками следят иностранцы, которые просто в восторге от российских красавиц.