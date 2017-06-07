Прощальное видео Николая Соболева покорило Сеть

Николай Соболев начал 2017 год с хайпа на изнасиловании Дианы Шурыгиной, а заканчивает его критикой всех блогеров в YouTube. Он выпустил клип «До последнего», в котором вспомнил Ларина, Дружко, Афоню, Соколовского, Джарахова и все их подвиги.

Популярный российский блогер свой клип снимал в каком-то дворце, название которого не упоминается в описании. Соболев акцентировал внимание на том, что «последний бой» - это именно крайний день уходящего года.

Его новый клип является списком достижений каждого из блогеров, включая Дружко, Ларина и Соколовского, с которыми было множество скандалов, отмечает Соболев в клипе. Ролик собрал уже почти 2 миллиона просмотров. Кроме того, поклонники стали сравнивать голос блогера с Валерием Меладзе. Сам же Соболев даже перенял одну из сцен, в которой сыграл на пианино, когда сзади был лишь мрак.