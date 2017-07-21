Руководители СУ МВД по Москве записали новогоднее обращение

Новогоднее поздравление от Следственного управления УВД по ЦАО ГУ МВД было опубликовано в Сети. Пользователи соцсетей назвали этот ролик самым необычным среди поздравлений от правоохранителей.

Видео было записано коллегам ГУ МВД РФ. На кадрах можно заметить руководителей полиции ЦАО Москвы, которые решили исполнить композицию Людмилы Гурченко. Песня про «5 минут» мгновенно стала набирать популярность в Сети.

Некоторые сотрудники ГУ МВД по региону отметили, что это является самым необычным поздравлением. Нашлись и те, кто попросил просто денежную премию вместо награды в виде видеоролика. Клип с поздравлением был опубликован на Telegram-канале Mash.