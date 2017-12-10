Кирилл Терёшин хочет на Новый год увеличение бицепсов «рук-базук» до 100 сантиметров

Житель Пятигорска Кирилл Терёшин заявил, что хочет на Новый год увеличение бицепсов «рук-базук» до 100 сантиметров, учитывая, что сейчас у него 62 в обхвате, как сообщает VistaNews.

Телосложение у 21-летнего «синтолового качка» неспортивное, но он прославился, сделав себе огромные мышцы с помощью специального вещества. Однако ему такого мало, и Терёшин планирует продолжить увеличение бицепсов, а также наращивать икры ног.

Многие специалисты по бодибилдингу просят «синтолового качка» остановиться, поскольку так он вообще может лишиться со временем конечностей. Однако самому Терёшину кажется, что синтол совершенно не опасен, и потому наращивать «руки-базуки» и прочее он считает обязательным пунктом в 2018 году.