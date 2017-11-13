«РТ-Инвест»: мы объявляем о запуске акции «Зеленый Наро-Фоминск»

ГК «РТ-Инвест» в рамках реализации крупнейшего на территории нашей страны проекта «Энергия из отходов», приступила к проведению акции «Зеленый Наро-Фоминск». Как пишет пресс-служба, компании эта акция стартовала 28 декабря и завершится 15 апреля будущего года. В ее рамках у каждого жителя г. Наро-Фоминск будет возможность оформить заявку на высадку дерева, клумбы, газона или другого зеленого насаждения в том месте, которое он выберет сам. В мае следующего года пройдет ряд субботников, во время которых представители «РТ-Инвест» и местные жители займутся озеленением района.

Комментируя новость, руководитель Наро-Фоминского г.о. Роман Шамнэ заявил, что акция «РТ-Инвест» реализует принцип городского партнерства. Предприниматели и граждане будут сообща заниматься озеленением отдельно взятого муниципального образования или региона, в целом. В свою очередь, гендиректор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов заострил внимание на уникальности акции, ведь жители будут сами выбирать участки для озеленения. А это позволит охватить куда более широкий спектр территорий для благоустройства.