За 7 лет количество московских школьников среди призеров олимпиад удвоилось

Департамент образования Москвы, подводя итоги 2017 года, отметил все более увеличивающийся потенциал учащихся московских школ и выравнивание уровня столичных образовательных учреждений, сообщает Российская газета.

В подтверждение этого тезиса министр Правительства Москвы и глава Департамента образования Москвы Исаак Калина сообщил, что в этом году 44% от общего количества победителей на школьных Всероссийских олимпиадах были учащимися московских школ. Семь лет назад их было всего 24%. «Сегодня Москва, где когда-то было несколько десятков школ-лидеров и почти 2000 школ, по сути назначенных аутсайдерами, стала системой, где все школы имеют равный доступ к ресурсам», – отметил чиновник. К примеру, в этом году призерами олимпиад стало 650 москвичей из 222 школ столицы, а за последние три года участниками заключительных этапов олимпиад стали учащиеся более 300 школ столицы.

Также Калина сообщил, что призеры международных олимпиад, среди которых московские школьники завоевали 19 медалей из 38, будет поощрены денежными призами: миллион рублей за «золото», 500 тысяч – за второе место, 250 тысяч рублей – за третье.