На Кубани создали альтернативу «диванному отдыху». О новых туристических маршрутах рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Чиновник поделился новостями для широкого круга российских и зарубежных граждан. На юге страны можно не только неплохо отдыхать в летний период времени, но и уделить время другим развлечениям, активному отдыху на природе. Подобных маршрутов в последнее время появилось немало, что становится настоящей альтернативой для обычного диванного отдыха, к которому привыкли многие россияне.

В период новогодних каникул, по словам губернатора Краснодарского края, можно покататься на многочисленных горнолыжных курортах под Сочи. Также недалеко от Большого Сочи есть немало мест, куда стоит непременно съездить. Это плато Лагонаки, каньоны, пещеры, водопады, а также иные увлекательные экскурсии по просторам Кубани.

Немало интересных мест для посещения открыто в Анапе, Геленджике и других населенных пунктах региона.