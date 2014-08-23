Биткоин вместо подарка и винтаж на елку: Готовимся к Новому 2018 году

Новой 2018 год натупит совсем скоро, пришло время присмотреть подарки родным и близким. С целью "попасть в точку" Mail.Ru провел социологический опрос и установил, что большая половина опрошенных россиян хотят получить в подарок криптовалюту. "При ответе на вопрос о желании получить в подарок криптовалюту мнения респондентов разделились поровну: 29% такая перспектива бы обрадовала, еще 20% уточнили, что это должен быть непременно биткоин, 51% предпочел бы найти под елкой что-то другое", - сообщает РИА Новости со ссылкой на Mail.Ru. Наша редакция решила собрать максимум рекомендаций о том, как правильно подготовится к предстоящему празднику.

В первую очередь, специалисты по интерьеру и декорированию рекомендуют обратить внимание на то, какой символ года. Прощаясь с Огненным Петухом, мы теперь будем жить при Жёлтой Собаке, согласно китайскому календарю. Это определяет перемену не только цветов и темпераментов (считает, что такая дружественная покровительница порадует людей, подарит много комфорта и благополучия), но и влияет на внутренне убранство дома.

Так, по мнению декоратора Юлии Якуниной, желательно, чтобы новогодняя ёлка была украшена не в классическом стиле. Например, пусть шары будут не только желтые и золотые, как можно ожидать, но и с яркими акцентами – красным или белым. Все это рекомендуется красиво сочетать. Шары, соответственно, не должны быть одинаковые по размеру. В верхней части елки повесьте те, что поменьше, а внизу – покрупнее.

Более привлекает винтаж – старинные шары, которые могут в некоторых семьях сохраняться десятилетиями, передаваясь, как реликвия. Их заворачивают в специальные материалы и кладут в коробки, доставая на каждый Новый год с особой бережностью. Бывают и старинные фигурки, которые когда-то вешали в каждом доме, и о них есть определённые воспоминания у ваших бабушек и дедушек. Они выглядят интересно и довольно красиво, а также способны не меньше перенести в сказку, чем современные украшения. Нечто старинное порой ассоциируется с тем временем, когда действительно исполнялись все желания – при должной впечатлительности. Потому если у вас остались такие шары и игрушки, то украсьте елку ими. Это очень популярно во все времена, какой был символ не был у года.

Если же вы из тех, кто предпочитает во всем следовать именно современной моде, то декораторы рекомендуют обратить внимание на украшения в скандинавском стиле. Это игрушки из дерева и глины, то есть, где задействованы природные материалы. Для гирлянд могут использоваться, например, шишки. Допускаются и елки в стиле «гламур». Однако в таком случае обязательно один цвет для всех. Например, не может быть шаров разного оттенка. Если есть один золотой, то такими должны быть вообще все. Есть ещё вариант – «буржуазная» английская викторианская ёлка. Там много игрушек, в которых задействованы ткань, бисер, шёлк. Цвета – золотисто-бордовый, розовый и синий.

Что бы вы не выбрали, ёлка и новогодние украшения не должны контрастировать с остальными элементами домашнего интерьера. Это внесет определённую дисгармонию, потому желательно обойтись без лишних деталей. По словам дизайнера интерьера Елены Лазаренко, должна быть единая концепция того, как оформить праздничную обстановку. Рекомендуется придумать вообще определённую тематику для всего дома, а потом выбирать украшения для ёлки и прочих элементов.

Она может касаться чего угодно, лишь бы прослеживался конкретный стиль. Например, если вам нравится авиация, то попробуйте на Новый год немножко «полетать», как будто несясь просторами сказки, оформив ёлку при помощи каких-то вертолётиков и самолетиков. Так или иначе, однако ваши вкусы и увлечения здесь играют не последнюю роль. Кроме всего прочего, важно цветовое сочетание. Не смешивайте зелёный с красным, например. Напоследок стоит сказать о, вероятно, самом простом, но очень важном элементе Нового года – отсутствие конфликтов и слаженные действия. Праздники – время оставить на некоторое время проблемы, забыть о печалях и пойти на компромиссы. Если в отношениях домочадцев все хорошо, то даже самая странная ёлка покажется аккуратной и красивой, придающей уют и гармонию, какие бы игрушки и в каком порядке на ней не висели.