Шнуров написал стихи, узнав о смерти в Шереметьево
Фронтмэн группы «Ленинград» назвал смерть «самоубийством технической эры».
21 ноября гражданин Армении бросился под колёса самолёта в Москве, в аэропорту Шереметьево. Узнав о происшествии, Сергей Шнуров добавил пост в социальной сети «Инстаграм». Артист и проявил сочувствие, и посмотрел на поступок с иной, творческой стороны: «задал модный и новенький тренд», ‑ ведь поэт не может реагировать иначе.
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Анна Каренина под паровозом Точку поставила, кончился век. В ночь не избалованную морозом, Под самолёт сиганул человек. Снова не выдержали, сдали нервы, Как пел Д. Моррисон, - This is the end. Он не последний, а видимо первый, Кто задал модный и новенький тренд. Раньше веревки, ножи, револьверы, Поезд и вот Боинг семь тридцать семь. Самоубийство технической эры. Эх, не живётся чего-то совсем.
За три часа запись собрала около полусотни тысяч лайков, своим мнением поделились почти 500 человек. Комментарии разделились: большинство восторгаются талантом Сергея, но есть люди, которые считают что трагедия – не место для шуток и песен.
Вместе с публикацией Шнуров поделился своей фотографией на фоне аэропорта Пулково. В стихе артист написал, что закончился век Анны Карениной, поезда, верёвки, револьверы и ножи уже не в моде. Упомянул он и легендарного Джима Моррисона, с его легендарным синглом «The End».