Шнуров написал стихи, узнав о смерти в Шереметьево

Анна Каренина под паровозом Точку поставила, кончился век. В ночь не избалованную морозом, Под самолёт сиганул человек. Снова не выдержали, сдали нервы, Как пел Д. Моррисон, - This is the end. Он не последний, а видимо первый, Кто задал модный и новенький тренд. Раньше веревки, ножи, револьверы, Поезд и вот Боинг семь тридцать семь. Самоубийство технической эры. Эх, не живётся чего-то совсем.