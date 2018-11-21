Шнуров написал стихи, узнав о смерти в Шереметьево

Фронтмэн группы «Ленинград» назвал смерть «самоубийством технической эры».

21 ноября гражданин Армении бросился под колёса самолёта в Москве, в аэропорту Шереметьево. Узнав о происшествии, Сергей Шнуров добавил пост в социальной сети «Инстаграм». Артист и проявил сочувствие, и посмотрел на поступок с иной, творческой стороны: «задал модный и новенький тренд», ‑ ведь поэт не может реагировать иначе.

За три часа запись собрала около полусотни тысяч лайков, своим мнением поделились почти 500 человек. Комментарии разделились: большинство восторгаются талантом Сергея, но есть люди, которые считают что трагедия – не место для шуток и песен.

Вместе с публикацией Шнуров поделился своей фотографией на фоне аэропорта Пулково. В стихе артист написал, что закончился век Анны Карениной, поезда, верёвки, револьверы и ножи уже не в моде. Упомянул он и легендарного Джима Моррисона, с его легендарным синглом «The End».