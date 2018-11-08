Компания Gett намерена расстаться с сервисом онлайн-заказа такси

Как отмечается, компания gett имеет намерение выставить на продажу сервис онлайн-заказа такси и на данный момент ищет покупателей, чтобы иметь возможность конкурировать с более крупными компаниями.

Gett может продать весь свой бизнес или разгрузить региональные операции за пределами своего внутреннего рынка. Данная информация является только предварительной. Эта компания была создана в 2010 году в Израиле, на данный момент обслуживает также некоторые города России.

Также стоит отметить, что "Яндекс.Такси" выйдет на рынок Израиля под брендом Yango, приложение будет на русском языке и иврите. В Израиле расценки на услуги такси регулируются законодательством, поэтому в начале выхода на этот рынок сервис будет предлагать скидки и другие промоакции.

К тому же в Уфе появится новая служба такси под названием "Ситимобил", которая на данный момент представлена только в Москве. Основатель перевозчика отметил, что они собираются развивать этот сервис во многих российских городах.