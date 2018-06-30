Запасайся на зимовку: эти продукты резко подорожали

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Про данным Росстата, в тройку лидеров лидеров по увеличению цены вошли такие продукты, как огурцы, помидоры и пшено. Стоимость огурцов за семь дней поднялась на 8,4%, а помидоров на 3,9%.

В ряд к этим продуктам можно добавить такую категорию как сахарный песок. Снижение цен распространяется разве что на морковь и яблоки в минимальном количестве. По прежнему ценнику реализуются лишь такие товары, как говядина и свинина. Ближе к новому году также начнут дорожать цитрусовые и мясо курицы. Из-за переизбытка продукции на рынке с него начали уходить мелкие производители.

Москва и Пекин подписали более десяти межправительственных соглашений, в их числе оказался план развития сельского хозяйства Дальнего Востока и Байкальского региона, а также северо-восточной части КНР. Был подписан и документ, в котором говорилось о сотрудничестве в области торговли услугами, применения глобальных спутниковых систем в мирных целях и другое.

Промышленность и сельское хозяйство республики Мордовия приятно удивили членов Государственной Думы Российской Федерации. В кулуарах парламента была открыта выставка, где были представлены успехи республики во всех отраслях.

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Автор - Алевтина Сергеева
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