Трейлер заключительной части «Мстителей» стал новым мировым рекордсменом по количеству просмотров

Тизер одного из самых ожидаемых фильмов от киновселенной Marvel «Мстители 4: Финал» побил все рекорды по просмотрам, став самым просматриваемым роликом в мире. Первый тизер-трейлер ленты установил рекорд в 289 млн просмотров всего в течение 24 часов.

[media=https://www.youtube.com/watch?v=3LyJCdl14k8]

Предыдущая часть «Война бесконечности» ранее так же была рекордсменом, набрав всего на 59 млн просмотров меньше нового фильма, и занимает в настоящее время второе место. Третьим по количеству просмотров является проект компании Walt Disney – фильм «Король лев», трейлер которого набрал 224 млн просмотров.

Поклонники киновселенной Marvel, которых заставили сильно понервничать в ожидании выхода трейлера новой части экранизации комикса, с восторгом приняли ролик. При этом количество «лайков» к тизеру на официальном канале Marvel в YouTube значительно превышает «лайки» ко всем прочим роликам канала. Даже трейлеры таких фильмов, как «Аквамен» и «Капитан Марвел» вместе собрали меньшее количество «лайков» по сравнению с новыми «Мстителями».

Студия Marvel официально поблагодарила своих поклонников, назвав их «самыми лучшими в мире».

Премьера фильма «Мстители 4: Финал» состоится в апреле следующего года. Однако уже сейчас ожидается, что лента станет самой просматриваемой и установит ещё не один рекорд.