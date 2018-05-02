Специалисты выяснили сколько и какого алкоголя покупают россияне

Компания, занимающаяся различными исследованиями в сфере маркетинга разных стран, добралась и до России. Исследователи GfK выяснили сколько алкогольных напитков покупают граждане России.

Так за год одна среднестатистическая российская семья покупает примерно 21 литр спиртосодержащих напитков. Вопреки стереотипу, что русские пьют только водку, россияне отдали предпочтение вину. Также популярными остаются игристые вина, и напитки высокой крепости. Стоит отметить, что при проведении исследования не брали во внимание пивные напитки. Минимум раз в год в магазин за алкоголем отправляются 86% населения России. Исследование проводилось в период с апреля 2017 по март 2018, данные сопоставлялись с аналогичным периодом 2016-2017 годов. Можно сделать вывод, что количество любителей вина выросло на 8,8%. Предпочтение виноградному напитку отдают 2 из 3 семей. Стоит отметить, что россияне не переборчивы относительно алкоголя. Большинство покупателей предпочитают вина средней ценовой категории. Так больше всего на дегустаторах заработали владельцы сети супермаркетов «Пятёрочка». В среднем россияне приходят в супермаркет за спиртным около 7 раз в год, за одну покупку приобретая около 1,4 литра напитка.